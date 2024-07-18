«Зиря» в серии пенальти проиграл «Шерифу» (видео)

В Баку на стадионе «Лив Бона Деа Арена» завершился ответный матч 1-го квалификационного раунда Лиги Европы по футболу между азербайджанским «Зиря» и молдавским «Шерифом».
В гостевом матче в Тирасполе, который прошел 11 июля, коллективу Рашада Садыхова удалось одержать победу со счетом 1:0.
Основное время сегодняшнего матча завершилось со счетом 2:1 в пользу гостей и было назначено добавленное время, которое не выявило победителя.
В серии пенальти точнее были футболисты «Шерифа» (5:4), которые и пробились в следующую стадию турнира.
Футболисты «Зиря» продолжат играть во втором раунде квалификации Лиги конференций, где сыграют со словацким ДАК 1904. Матчи пройдут 25 июля и 1 августа.