Почему выбор пал на Баку

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В столице Азербайджана состоялся очередной международный форум — Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий. В его работе приняли участие делегаты из Африки, Меланезии, Полинезии, а также группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма. В работе Съезда в качестве почетных гостей приняли участие три организации с островов Бонайре и Сен-Мартен — колоний Нидерландов. Организатором съезда выступил Народный союз освобождения Гваделупы при поддержке Бакинской инициативной группы.

Сам ход съезда СМИ, в том числе Minval, осветили весьма подробно. Но не меньшего внимания заслуживает общий политический фон.

То, что участники съезда выбрали местом его проведения именно Баку, далеко не случайно. Азербайджан, участник Движения Неприсоединения, с самого начала, и прежде всего во время своего председательства в ДН, играл роль «локомотива» в таком процессе, как борьба с проявлениями колониализма и неоколониализма. Можно долго дискутировать, какую роль здесь сыграла историческая память о собственной борьбе за восстановление независимости. Начистоту говоря, что такое колониализм и неоколониализм, большинство стран-участниц ДН знают не по учебникам и не по репортажам журналистов из-за рубежа. Впрочем, известно и другое. Принято считать, что распад колониальных империй достиг своего пика в середине ХХ века. Начиная с сороковых годов, бывшие колонии европейских держав в Африке, Азии, Океании добивались своей независимости. Казалось, а многим и сейчас кажется, что колониализм уже в прошлом, что он интересует разве что историков. Но, к сожалению, это не так. Французские «заморские территории» – отвратительный «рудимент» колониализма в его классическом виде, вплоть до «колониальных» валют. У колониализма много проявлений: ограничение прав коренного населения, беззастенчивый грабёж природных ресурсов, попытки превратить «туземцев» в меньшинство на собственной земле. Не последнюю по важности роль играет и «информационная блокада», в условиях которой живут народы французских колоний, ой, пардон, «заморских территорий». Достаточно вспомнить недавние восстания на Новой Каледонии, где «смелые», «независимые» и до ужаса «честные и объективные» СМИ Франции ни слова не писали о произволе и жестокости французских силовиков на Новой Каледонии. На таком фоне неудивительно, что, стремясь донести до мировой общественности правду о происходящем на своей родине, активисты национальных движений французских «заморских территорий» обращаются за помощью именно к Азербайджану.

Более того, здесь необходимо напомнить, что уже в мае нынешнего года Азербайджан впервые принял участие в ежегодном мероприятии Специального комитета ООН по деколонизации (С-24). Наша страна не просто продемонстрировала приверженность своей позиции, что колониализм и неоколониализм в XXI веке не приемлемы, – очевидно, что Азербайджан будет принимать у себя региональные мероприятия С-24 и продолжать свою поддержку борьбы с колониализмом и неоколониализмом.

Эта борьба, отметим сразу, не имеет ничего общего с сепаратизмом. Признанные границы надо уважать, это не обсуждается и не подвергается сомнению. Но необходимость деколонизации разного рода «заморских департаментов» это не отменяет. Процесс деколонизации полностью укладывается в международное право, ему посвящены толстенные «правовые папки», и если Франция делает вид, что это всё её не касается, – это характеризует Францию, но не ставит под сомнение законность требований народов её колоний и азербайджанскую поддержку их антиколониального движения. Не зря президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих выступлениях неоднократно говорил о недопустимости проявлений колониализма и неоколониализма, и эти его речи распространялись в ООН в качестве официального документа.

Не удивительно, что в рамках членства Азербайджана в Движении Неприсоединения была создана Бакинская инициативная группа. Это был важный шаг новой антиколониальной стратегии Азербайджана. Сегодня БИГ по сути играет роль координационного центра для партий и движений, которые борются за независимость своих стран. И вряд ли случайно, что за год своего существования БИГ провела в разных странах полтора десятка международных конференций с участием представителей регионов, находящихся под колониальным гнётом Франции. Более того, деятельность БИГ и события во французских колониях воодушевили представителей регионов, находящихся под колониальным управлением Нидерландов – обращение в Бакинскую Инициативную Группу направили и представители колоний Нидерландов. В результате их представители принимали участие и в международной конференции, состоявшейся в штаб-квартире ООН в июне, и в нынешнем Съезде.

И всё это приводит к одному и тому же выводу: политические технологии колониализма и неоколониализма в XXI веке ни в коем мере не могут считаться приемлемыми. И это даже не вопрос политики. Это вопрос порядочности.

Отдел политики Minval.az