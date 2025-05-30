Задача грузинских властей заключается в том, чтобы никому не дать возможность использовать Грузию в своих интересах, так как большие страны и так договорятся между собой. Как передает ТАСС, об этом заявил журналистам генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Естественно, большие государства между собой договорятся, мы — маленькие страны — никому не должны дать возможность, чтобы нас использовали ради интересов больших стран», — сказал Каладзе.

Политик также коснулся темы противостояния Грузии с Западом, отметив, что Тбилиси защищал свои национальные интересы, а в ответ получал нападки.

«Нам пришлось занять очень принципиальную позицию, защищать ее, несмотря на то что было много оскорблений, клеветы, заявлений, которые делались и были основаны на лжи, шантажа, который продолжается и сегодня. Это все было из-за того, что мы защищали свою страну, ее интересы», — отметил Каладзе.