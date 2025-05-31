Украинский политолог, исполнительный директор Международной ассоциации малых городов Алексей Буряченко в беседе с Minval.az назвал главные цели Кремля — Россия не хочет прекращать войну и только делает вид, что готов к переговорам.

«Россия в течение нескольких дней осуществляла массированную атаку на мирные украинские города. Президент Украины Владимир Зеленский обратился к западным партнерам с тем, чтобы они отреагировали не только заявлениями, но и ответными действиями, направленными на остановку российской агрессии. Сейчас всем очевидно, что Россия хочет добиться двух главных целей – не прекращать войну, но при этом имитировать переговорный процесс и затягивать санкционное давление», — сказал он, добавив, что относительно американских санкций это уже сработало.

«Путин — КГБ-шник, он чувствует слабость. Он видит, что Трамп нацелен на какой-то более широкий диалог и поэтому будет ограничивать свои политические инициативы как по поддержке Украины, так и по реализации этой монопольной роли модератора, которую он не себя взял после инаугурации. Сейчас же, когда переговоры перешли в стамбульский формат и когда Трамп заявил, что ответственность за поддержку Украины полностью перекладывается на европейские страны, Трамп может себе позволить говорить с Путиным и про экономические точки сближения», — указал эксперт.

По словам политолога, атака на мирные объекты Украины говорит о том, что Путин нацелен не только на продолжение войны, но и на эскалацию конфликта.

«Путин увидел, что Трамп поздно отреагировал своими яркими заявлениями. При этом остается открытым вопрос о том, когда будет введен санкционный пакет, будет ли продолжена военная поддержка Украины. В этом смысле страны ЕС чуть решительнее, поскольку они понимают, какими рисками сопряжена данная ситуация. ЕС это доказал, когда принял 17-й пакет санкций без оглядки на Вашингтон. Но высокого уровня решительности все-таки мы не увидели, как и серьезной поставки вооружения Украине. Да, было снято ограничение на использование дальнобойных систем. Это можно расценивать как некий тактический ход, который, с одной стороны, должен как превенция сработать для сокращения кремлевских эскалационных желаний, но при этом решение должно было быть принято быстро и не нести за собой каких-то дополнительных материальных трат. По этим факторам Европа сработала. Но я считаю, что этого недостаточно, чтобы приструнить Путина. Он уже почувствовал слабину от Штатов, Европы и не продолжает дипломатический трек, затягивает процесс переговоров, выставляя политически неадекватные условия, а также обстреливая наши города», — сказал Буряченко.

Путин, уверен эксперт, стремится посеять панику среди народа и сделать военно-политическое руководство Украины более сговорчивым к откровенному шантажу и капитуляционным условиям России.

«Что касается Трампа, то тут надо ориентироваться на то, что он делает, а не говорит. Несмотря на его реакцию, хоть и позднюю, предметных угроз в адрес РФ нет. При этом хочу отметить, что Трамп даже успел высказаться в негативном ключе и в отношении украинского президента. Для чего Трамп это делает, когда ситуация выглядит достаточно однозначно, непонятно. Высказавшись жестко относительно Путина, он пытается сбалансировать свое заявление негативом в сторону Зеленского. Это неадекватно. И когда стороны сядут за стол переговоров, Трамп сразу запишет себе это как большую дипломатическую победу. Будет говорить о том, что Путин хотел захватить всю Украину, а он не дал ему этого сделать», — отметил он.

Говоря о решении союзников снять запрет по дальнобойности поставляемого Украине вооружения, эксперт отметил, что такое решение должно было быть принято намного раньше: «Конечно же, оно сыграет свою превентивную роль. Коренным образом изменить расклад сил это не сможет, потому что пока таких ракет у нас недостаточно».

В связи с этим политолог указал на то, что в Украину поступают официальные разработки таких ракет: «Но сможет ли Украина в больших масштабах их производить в условиях постоянных атак?»

«Зато это открывает возможность для Украины использовать дальнобойное вооружение, особенно ракеты с потенциалом до 800 км, чтобы изменить тактическую ситуацию и сыграть превенцию по работе с аэропортами. Это обеспечит какой-то баланс сил», — подчеркнул он.

При этом политолог отметил, что должна быть внесена ясность в вопрос поставок ракет со стороны европейских партнеров, а также относительно ракет Taurus, которые ранее блокировал экс-канцлер Шольц, считавший это, по словам Буряченко, для себя неудачным политическим шагом: «Но в целом это решение быстрое, реакционное и эффективное».

Комментируя реакцию Москвы, собеседник сказал: «По словам Пескова, это может сорвать какие-то дипломатические инициативы Россим. Звучит как полнейшая фантасмагория. Про какую дипломатию говорит Песков, если три дня уже происходит беспрецедентный обстрел Украины? И дальше они будут мифы свои распространять, обвиняя во всем Украину, западных партнеров, будут говорить про повышение уровня эскалации».

«Пока не будет единой консолидированной сильной позиции, Путин будет расширять список своих условий и требований. Чем слабее позиция США и Европы, тем дальше пойдет Россия и масштабировать войну на другие регионы. В Европе уже понимают, что в РФ разрабатывают целый комплекс мер, нарабатывают военную инфраструктуру», — сказал эксперт.

Буряченко отметил, что Россия вышла на стадию пика своих военных возможностей, одновременно запуская беспилотники и ракеты: «Да, они могут производить больше, это может находиться на складах, но сделать нечто большее, чем было до сих пор, они не смогут».

«Если же Путин снова станет угрожать своим «Орешником», то как он это мотивирует? Это похоронит их стамбульские инициативы. На уровне политической риторики они будут на этом рефлексировать, выставлять как дополнительные условия, но сделать хуже, чем сегодня, они не смогут. Какой еще эскалации можно бояться, если идет имитирование желания политического урегулирования?» — сказал он.

Говоря о предоставлении вооружения Украине, политолог сказал, что «это больше штучная история, чем массовая передача».

«Но самое главное даже не увеличение номенклатуры за счет германских Taurus, а чтобы в ответ на действия российской стороны было передано больше таких ракет. А без ограничений это может выступить превентивным фактором для отрезвления Путина», — заключил Буряченко.