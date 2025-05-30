Посол Азербайджана в России Рахман Мустафаев и замглавы МИД РФ Сергей Вершинин обсудили взаимодействие стран в сфере информационной безопасности.

«Проведен обмен мнениями по ряду вопросов российско-азербайджанского взаимодействия, в том числе в сфере информационной безопасности», — говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД РФ добавили, что в ходе встречи обе стороны отметили важность дальнейшего укрепления двусторонних отношений в русле положений подписанной на высшем уровне Декларации о союзническом взаимодействии от 22 февраля 2022 года.