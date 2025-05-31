ХАМАС должна принять соглашение о краткосрочном перемирии в секторе Газа и освобождении части израильских заложников или она будет «уничтожена». Такое заявление сделал глава израильского Минобороны Исраэль Кац в пятницу.

«Убийцы из ХАМАС теперь будут вынуждены выбирать: принять условия «сделки Уиткоффа» по освобождению заложников или быть уничтоженными,» — приводит цитату Каца агентство AFP.

Накануне агентство Reuters опубликовало предположительные детали плана о краткосрочном перемирии в секторе Газа, который ранее предложил спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф.

Документ предлагает 60-дневное прекращение огня в секторе Газа и освобождение в течение недели 28 израильских заложников — речь идет как о живых людях, так и о возвращении тел похищенных израильтян на родину. В обмен на это Израиль должен освободить из тюрем 1236 палестинских заключенных и останков 180 погибших палестинцев.

Кроме того, соглашение предполагает передислокацию подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа — но не вывод войск из него. В сектор также будет пропущена гуманитарная помощь. Гарантии этому предоставили президент США Дональд Трамп, а также Египет и Катар, выступающие посредниками в переговорах ХАМАС и Израиля.

На текущий момент среди похищенных ХАМАС израильтян во время атаки на Израиль числятся 58 человек. Однако группировка исламистов не предоставляет данных о том, как много из них остаются в живых. В то же время появляются новые сообщения о погибших заложниках.