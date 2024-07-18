The Economist: В 2025-м году Россия достигнет «критической точки истощения»

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В первые два года полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 3000 танков и 5000 других бронированных машин. В следующем году россияне предположительно перейдут в оборону. Об этом сообщает The Economist.

Отмечается, что Россия расконсервировала советское оружие, однако около 70% старых танков остались неподвижными, а другие помыли и выдали за новые. Кроме этого, россияне снимают артиллерийские стволы со старой техники и устанавливают их на самоходные гаубицы. Если так будет продолжаться, то в 2025 году РФ достигнет «критической точки истощения».

Об этом свидетельствует и то, что начатое Россией контрнаступление в начале мая этого года понемногу «угасает». А те успехи, которые имела РФ, были получены слишком большой ценой.