Коррупционные схемы на Западе продолжают успешно функционировать

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Вот и закономерный финал. В федеральном суде Манхэттена завершился судебный процесс по уголовному делу о коррупции в отношении американского сенатора-демократа Боба (Роберта) Менендеса, большого друга армян. Как сообщили СМИ, он признан виновным по всем 16 пунктам обвинения по делу о коррупции, включая взяточничество и действия в качестве незарегистрированного иностранного агента.

Напомним, что Менендеса обвиняли в участии в схемах взяточничества, в рамках которых он со своей супругой получали взятки от трех бизнесменов. Как отмечается, «в обмен на сотни тысяч долларов наличными, золотыми слитками, автомобилями и в качестве оплаты ипотеки Менендес помог направить миллиарды долларов американской помощи Египту, где, по словам прокуроров, один из бизнесменов, Ваэль Хана, имел связи с правительственными чиновниками». Обвинялся Менендес и по другим статьям.

Насколько известно, на нынешнем этапе он планирует подать апелляцию, утверждая, что является патриотом США и никогда «не был иностранным агентом». Вопрос однако далеко не в том, сыграет апелляция или нет. Речь о выборе армянской стороной своих лоббистов. Ведь еще не забыт коррупционный скандал конца 2022 года, начавшийся с предъявления бельгийскими следователями тоже другу армян, зампредседателя Европарламента Еве Кайли, обвинения «в принадлежности к преступной организации, отмывании денег и коррупции».

Вот интересно, задумаются ли в Армении о том, что сделанные ими политические ставки не срабатывают? Посему, быть может, нашим географическим соседям впору задуматься о том, а не погрязнут ли в коррупционных схемах представители тех оружейных компаний, с которыми подписали контракт в Иреване? Не лучше ли им заблаговременно изучить ситуацию, чтобы потом не оправдываться из-за того, что опять фишки были поставлены не на тот цвет?

Ну да ладно, пусть сами разбираются.

Вопрос тут еще и в том, что сама Европа никак не угомонится, и коррупционные схемы продолжают функционировать в сердце и мозгу Евросоюза. Еще в начале нынешнего года эксперты Transparency International в своем отчете за 2023 год под названием «Индекс восприятия коррупции» (ИВК )зафиксировали ухудшение ситуации с коррупцией в ЕС, подчеркнув, что её уровень в прошлом году был «самым высоким за десять с лишним лет». Как отмечалось по линии Transparency International, «падение общерегионального показателя ИВК в Западной Европе и ЕС свидетельствует о необходимости для европейских правительств более серьёзно относиться к борьбе с коррупцией и поддержания верховенства закона». В свете чего государства-члены ЕС должны «повысить свои стандарты и лучше соблюдать свои же собственные нормы в целях активизации борьбы с коррупцией, ограждения системы правосудия от вмешательства и выставления заслона против влиятельных групповых интересов в политике».

Но, как говорится, воз и ныне там. В процессе подготовки материала стало известно об удовлетворении жалобы граждан и евродепутатов на отсутствие прозрачности в контрактах на закупку вакцин между Еврокомиссией (ЕК) и фармацевтическими компаниями. Как сообщается, Европейский суд отменил решение ЕК о сокрытии некоторых частей контрактов на закупку вакцин COVID на фоне попыток Фон дер Ляйен заручиться поддержкой для переизбрания. Причем это решение, как на то обращают внимание серьезные аналитики, вынесено за сутки до голосования в Европарламенте по вопросу о повторном назначении фон дер Ляйен на пост председателя ЕК. Тонкость тут в том, что данное решение вызовет негатив у «зеленых» к фигуре фон дер Ляйен, а именно их голоса (в том числе) нужны ей для поддержки своей кандидатуры. Не случайно, в последние дни фон дер Ляйен обхаживала «зеленых», пытаясь заручиться поддержкой с их стороны своей кандидатуры перед завтрашним голосованием.

На фоне же этой отрицательной информации вспоминается обращение президента Азербайджана Ильхама Алиева к участникам проходившей в Баку конференции Движения Неприсоединения на тему «Развитие прав и повышение полномочий женщин», в которой он зафиксировал, что непосредственно Азербайджан, выступив против политики «вакцинного национализма», проводимой некоторыми странами, простимулировал «справедливое распределение вакцин». Руководствуясь гуманистскими ценностями, Азербайджан оказал финансовую и гуманитарную помощь более чем 80 странам, большинство из которых являются государствами-членами Движения Неприсоединения. Мало того, как обратил внимание глава государства, официальный Баку в 2023 году принял решение о выделении финансовых средств с целью устранения последствий пандемии в африканских и развивающихся малых островных государствах.

Так может хватит уже Европе учить всех подряд тому, что они не соблюдают сами? То следует критика по вопросу «соблюдения прав человека», то вдруг им не нравятся законы, принимаемые суверенными государствами, то подвергают остракизму якобы проблемную ситуацию в том или ином государстве по линии коррупции.

Ну не смешно? Хотя, конечно, тут не до смеха. Наверняка господам из Евросоюза лучше разобраться в своих коррупционных проблемах, а уже затем задуматься о происходящем в иных регионах мира. А для Армении желательно понять, что выбор ими фишек для геополитического сукна всегда ошибочен.

Теймур Атаев