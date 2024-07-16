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Охлобыстин: Украинцы — те же русские, просто нацисты (видео)

Охлобыстин: Украинцы — те же русские, просто нацисты (видео)

Украина не должна существовать как государство, но ее население — это часть русской национальности.

Об этом заявил актер Иван Охлобыстин в проекте для KP.RU.

Он добавил, что его товарищ англичанин спрашивал, как различать русских и украинцев. По словам актера, отличий практически нет, кроме того, что украинцы — нацисты.

«Да, Украина не должна существовать, но это не значит, что мы должны уничтожить украинцев. Это часть нас. У меня товарищ есть, англичанин, он говорит — я не могу отличить русского от украинца, чем они отличаются? Я говорю — почти ничем. Украинцы — те же русские, просто нацисты», — заявил Охлобыстин.

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