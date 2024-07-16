В Азербайджане сошел с рельсов поезд со стройматериалами из России

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Грузовой поезд, перевозивший стройматериалы из России в Азербайджан, сошел с рельсов.

Инцидент произошел на участке железной дороги, проходящем через поселок Зарат Сиязанского района, сообщает Bizim.Media.

В результате схода с рельсов 3-4 вагонов товарного поезда строительные материалы, такие как древесина и черепица, были разбросаны по дороге. Предпринимателям нанесен серьезный ущерб.

Как отметили в ЗАО «Азербайджанские железные дороги», сегодня, около 11:00, на станции Зарат Сиязанского района сошли с рельсов 3 вагона, принадлежащих российским частным компаниям:

«Груз вагонов состоял из деревянных материалов. В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время начат процесс подъема вагонов на рельсы. Причины инцидента выясняются».