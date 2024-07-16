В Баку пройдет Съезд движений за независимость колонизированных Францией территорий

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17-18 июля в Баку пройдет первый Съезд с участием лидеров более 15 политических партий и движений за независимость Корсики, Меланезии, Полинезии, группы Карибских и Антильских островов, пострадавших от французского колониализма, организованный Народным союзом освобождения Гваделупы и при поддержке Бакинской инициативной групп, сообщает «Азертадж».

Идея проведения Съезда принадлежит политическим партиям и движениям, борющимся за независимость заморских территорий Франции. В работе Съезда в качестве почетных гостей примут участие 3 организации с островов Бонайре и Сен-Мартен, которые являются колониями Нидерландов.

Съезд, который продлится два дня, предоставит возможность участвующим партиям обсудить пути координации ориентированной на результат деятельности по преодолению французского колониализма путем создания единой платформы для проведения более организованной борьбы за независимость. Также представители колоний обсудят наиболее эффективные практики и стратегии борьбы за самоопределение.

Съезд будет способствовать повышению осведомленности международного сообщества о многочисленных преступлениях и незаконных действиях, совершаемых в колониях французским правительством против коренных народов, являющихся и исконными хозяевами этих территорий, а также привлечению внимания к проблеме колониализма, который является одним из бедствий XXI века.

Отметим, что Бакинская инициативная группа была создана участниками конференции «На пути к полной ликвидации колониализма» 6 июля 2023 года в Баку в рамках министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения под председательством Азербайджанской Республикой. Бакинская инициативная группа уже год поддерживает справедливую борьбу за свободу народов, страдающих от колониализма. В связи с этим БИГ уже организовала до 15 международных конференций. Четыре из них были организованы в штаб-квартирах ООН в Нью-Йорке, Женеве и Вене, один в Стамбуле, а остальные в Баку.

Отметим, что Съезд движений за независимость, который пройдет в зале Низами Гянджеви отеля Fairmont в Баку, начнется 17 июля в 09:30.