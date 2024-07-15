В Баку обсудили путь Украины к миру

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Посольство Украины в Азербайджане и Международный центр Низами Гянджеви организовали круглый стол на тему «Путь Украины к миру».

Об этом сообщил посол Украины Юрий Гусев в соцсети Facebook.

«В День украинской государственности посольство и Международный центр Низами Гянджеви организовали круглый стол на тему «Путь Украины к миру». Основной темой обсуждения стали справедливый мир и реализация «Формулы мира» президента [Украины] Владимира Зеленского. Выражаем благодарность всем странам, которые поддерживают Украину, чтобы остановить российскую агрессию», – отметил дипломат.

