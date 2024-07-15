Турция ликвидировала 17 террористов

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Турция провела операции на севере Ирака и Сирии, в ходе которых ликвидировала 17 террористов, сообщает Sondakika.com.

Министерство национальной обороны страны заявило, что в ходе операций, проведенных на севере Ирака и Сирии, в общей сложности были убиты 17 террористов, и поделилось замечательным постом в своем аккаунте в социальной сети: «Террористам некуда бежать, для них нет безопасного места! Наши героические вооруженные силы уничтожили 14 террористов РПК, которых они опознали в регионах Метина и Гара на севере Ирака, и 3 террористов РПК/YPG, которых они опознали в районе Источника мира на севере Сирии» .