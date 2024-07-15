Резко вырос поток туристов в Азербайджан

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В январе-июне текущего года Азербайджан посетили 1 млн 231 тыс. 104 иностранных граждан.

Как сообщает Государственное агентство по туризму, это на 34% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Только за июнь в страну приехали 265 549 человек, что на 29% больше прошлогоднего показателя.

В прошлом месяце наибольшее количество туристов приехало в Азербайджан из России – 82 млн 246 тыс. человек. На втором месте Турция (38 329 человек), а на третьем – Индия (28 315 человек).

За этот период страну посетили 17,2 тыс. туристов из Ирана, 14,7 тыс. – из Саудовской Аравии, 8,9 тыс. – из Грузии, 8,9 тыс. – из Казахстана, 7,7 тыс. – из Пакистана, 4,3 тыс. – из Узбекистана, 4,2 тыс. – из Израиля, 4,1 тыс. – из Китая, 3,7 тыс. – из ОАЭ, 3,5 тыс. – из Кувейта, 3,2 тыс. – из Украины, 2,9 тыс. – из Южной Кореи.