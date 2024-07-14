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Агиль Рустамзаде: Переход России на пушки 1950-х годов частично решит проблему

Агиль Рустамзаде: Переход России на пушки 1950-х годов частично решит проблему

В Сети все больше мелькают российские пушки М-46. 130-мм пушка M-46 — советская буксируемая пушка корпусной артиллерии периода 1950-х годов.

Об этом в своем тг-канале написал азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде.

«Ранее я писал об истощении запасов артиллерийских установок 122-мм калибра. Переход на 130-мм калибр частично решит проблему нехватки ствольной артиллерии у России. В РФ боеприпасы данного калибра не выпускаются, остается полагаться на союзников (Иран, Сирия и Северная Корея). И насколько они смогут обеспечивать РФ боеприпасами, покажет время», – добавил специалист.

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