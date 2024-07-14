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За сутки ВСУ уничтожили 46 вражеских артсистем

За сутки ВСУ уничтожили 46 вражеских артсистем

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 14 июля, составили 1320 солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 559090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 46 артсистем и 32 ББМ.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 559090 (+1320) человек ликвидировано;
танков – 8206 (+7) ед.;
боевых бронированных машин – 15811 (+32) ед.;
артиллерийских систем – 15262 (+46) ед;
РСЗО – 1119 ед.;
средства ПВО – 890 (+1) ед.;
самолетов – 361 ед.;
вертолетов – 326 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня – 12108 (+39) ед.;
крылатые ракеты – 2397 ед.;
корабли/катера – 28 ед.;
подводные лодки – 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн – 20538 (+77) ед.;
специальная техника – 2566 (+10) ед.

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