За сутки ВСУ уничтожили 46 вражеских артсистем

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Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 14 июля, составили 1320 солдат, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 559090 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 46 артсистем и 32 ББМ.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 14.07.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 559090 (+1320) человек ликвидировано;

танков – 8206 (+7) ед.;

боевых бронированных машин – 15811 (+32) ед.;

артиллерийских систем – 15262 (+46) ед;

РСЗО – 1119 ед.;

средства ПВО – 890 (+1) ед.;

самолетов – 361 ед.;

вертолетов – 326 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 12108 (+39) ед.;

крылатые ракеты – 2397 ед.;

корабли/катера – 28 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 20538 (+77) ед.;

специальная техника – 2566 (+10) ед.