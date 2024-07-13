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Свадьбу сына самого богатого человека в Азии оценили в $600 млн

Свадьбу сына самого богатого человека в Азии оценили в $600 млн

Свадебные торжества сына индийского миллиардера Мукеша Амбани Ананту начались в марте и завершатся 14 июля. Эксперты оценивают общую стоимость всех приуроченных к свадьбе мероприятий в $600 млн, пишет The Guardian.

Газета называет отца жениха — миллиардера, председателя и управляющего директора Reliance Industries Мукеша Амбани — самым богатым человеком Азии. Мукеш подарил новобрачным виллу с 10 комнатами и личным пляжем на острове Пальма Джумейра в Дубае, которая стоит около $80 млн.

Избранницей Ананту стала Радхика — дочь основателей крупнейшей фармацевтической компании Индии Encore Healthcare. Молодые люди (обоим по 29 лет) знакомы с детства. Они объявили о своих отношениях в 2018 году после того, как окончили университеты.

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