Загадочные смерти в России

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В России за два дня скончались два человека, связанных с бывшим заместителем министра обороны РФ Тимуром Ивановым, которого в апреле арестовали по делу о взятке. 8 июля в московском СИЗО умер 52-летний бизнесмен Игорь Котельников, обвиняемый в коррупции.

По данным издания Медиазона, сотрудники ФСБ пытались выбить у него показания против Иванова. Член Совета по правам человека Ева Меркачева сообщила, что Котельников умер от отрыва тромба после пребывания в карцере.

9 июля агентство ТАСС сообщило о смерти главы управления государственной экспертизы минобороны РФ Магомеда Хандаева, находившегося в подчинении Иванова. Причины смерти не указаны.