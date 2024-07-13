Meta снимет ограничения к аккаунтам Трампа

57 Просмотров

Компания Meta сообщила, что отменяет некоторые ограничения, которые применялись к аккаунтам бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram, передает Reuters.

Компания, управляющая соцсетями, на неопределенный срок заблокировала аккаунты Трампа после того, как он похвалил участников штурма Капитолия США 6 января 2021 года.

Затем компания восстановила его аккаунты в начале 2023 года, заявив, что будет отслеживать посты Трампа на предмет дальнейших нарушений, которые могут привести к еще одной приостановке на срок от одного месяца до двух лет.

Трамп больше не будет подвергаться дополнительному мониторингу, сообщает Meta.

«Оценивая нашу ответственность за обеспечение возможности политического самовыражения, мы считаем, что американский народ должен иметь возможность услышать мнение кандидатов в президенты на той же основе», – говорится в обновленном сообщении Meta в блоге