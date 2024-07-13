Украинские дроны подожгли нефтебазу в Ростовской области (обновлено, видео) |
В НАТО заинтересованы в мирном процессе между Баку и Ереваном |
Рассчитываться за проезд по платным дорогам придется по-новому |
Водителя из Южного Азербайджана избили на армянской границе (видео 18+) |
Пезешкиан заявил о стремлении Ирана к укреплению отношений с соседями |
Эрдоган обсудил с Си Цзиньпином, Путиным и Лукашенко вступление в ШОС |
Эрдоган о границе с Арменией: «Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом этого соглашения» |
Пентагон сообщил о переговорах Остина и Белоусова по инициативе России |
Москва недовольна учениями Армении с США |
Главное Мир

Meta снимет ограничения к аккаунтам Трампа

Meta снимет ограничения к аккаунтам Трампа

Компания Meta сообщила, что отменяет некоторые ограничения, которые применялись к аккаунтам бывшего президента США Дональда Трампа в Facebook и Instagram, передает Reuters.

Компания, управляющая соцсетями, на неопределенный срок заблокировала аккаунты Трампа после того, как он похвалил участников штурма Капитолия США 6 января 2021 года.

Затем компания восстановила его аккаунты в начале 2023 года, заявив, что будет отслеживать посты Трампа на предмет дальнейших нарушений, которые могут привести к еще одной приостановке на срок от одного месяца до двух лет.

Трамп больше не будет подвергаться дополнительному мониторингу, сообщает Meta.

«Оценивая нашу ответственность за обеспечение возможности политического самовыражения, мы считаем, что американский народ должен иметь возможность услышать мнение кандидатов в президенты на той же основе», – говорится в обновленном сообщении Meta в блоге

Теги:
Из этой рубрики
Байден: Последствия победы Трампа будут кошмарны
Мир

Байден: Последствия победы Трампа будут кошмарны

2024/07/13, 13:30
В России рухнул самолет «Газпрома» (обновлено, фото, видео)
Мир

В России рухнул самолет «Газпрома» (обновлено, фото, видео)

2024/07/13, 13:19
В Турции у автобуса с туристами отказали тормоза: двое погибших и 28 раненых (фото, видео)
Мир

В Турции у автобуса с туристами отказали тормоза: двое погибших и 28 раненых (фото, видео)

2024/07/13, 12:58
Роберт Кеннеди-младший допустил ядерную войну из-за боев в Украине
Мир

Роберт Кеннеди-младший допустил ядерную войну из-за боев в Украине

2024/07/13, 12:23
Министр спорта Франции сдержала свои слова и окунулась в Сену (видео)
Мир

Министр спорта Франции сдержала свои слова и окунулась в Сену (видео)

2024/07/13, 11:47
Meta снимет ограничения к аккаунтам Трампа
Мир

Meta снимет ограничения к аккаунтам Трампа

2024/07/13, 11:38
СМИ намекают на серьезное ухудшение здоровья Кейт Миддлтон, больной раком
Мир

СМИ намекают на серьезное ухудшение здоровья Кейт Миддлтон, больной раком

2024/07/13, 11:00
Маск одарил Трампа деньгами
Мир

Маск одарил Трампа деньгами

2024/07/13, 10:05
Польский парламент счел депортацию крымских татар геноцидом
Мир

Польский парламент счел депортацию крымских татар геноцидом

2024/07/13, 10:01