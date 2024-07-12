Эрдоган обсудил с Си Цзиньпином, Путиным и Лукашенко вступление в ШОС |
Эрдоган о границе с Арменией: «Открытие Зангезурского коридора является финальным шагом этого соглашения» |
Пентагон сообщил о переговорах Остина и Белоусова по инициативе России |
Москва недовольна учениями Армении с США |
Как Германия готовится к возможной войне с Россией |
Суд приговорил Бегларяна к 15 годам лишения свободы |
Власти Франции выселили несколько тысяч бездомных в преддверии Олимпиады |
Президенты Азербайджана и Пакистана провели переговоры в Исламабаде (фото) |
Россия опасается разведывательной деятельности Запада в Армении |
Главное Мир

Ученые нашли письмена сподвижника пророка Мухаммеда на древнем валуне

Ученые нашли письмена сподвижника пророка Мухаммеда на древнем валуне

Американские ученые-арабисты из Университета штата Огайо установили предполагаемое авторство надписей на палеоарабском языке, вырезанных на камне возле древней мечети в города Эт-Таиф в Саудовской Аравии. Специалисты считают, что письмена оставил Ханзала ибн Аби Амир, бывший сподвижником исламского пророка Мухаммеда. Исследование опубликовано в научном издании The Journal of Eastern Studies (JNES).

Текст переводится как «Во имя Твое, Господь наш, я, Ханзала [сын] Аби-Амира, призываю быть благочестивым по отношению к Богу» и «Во имя Твое, Господь наш, я, Абд аль-Узза, сын Суфьяна, призываю быть благочестивым по отношению к Богу».

По словам команды, высеченные на валуне слова были созданы в начале седьмого века нашей эры. Эта надпись оказалась второй в истории, связанной с близким окружением Мухаммеда.

Выводы ученых основаны на изучении биографии пророка Мухаммеда и арабских летописей. В исторических документах они нашли лишь одного Ханзалу Аби Амира, подходившего под описание. Этот человек занимает видное место как соратник Мухаммеда в ранней исламской литературе.

Исследователи отметили, что патина и выветривание указывают на то, что надписи находились на валуне долгое время, что исключает возможность современной подделки.

Теги:
Из этой рубрики
Politico: Европейские лидеры ищут контакты с Трампом после того, как Байден назвал Зеленского Путиным
Мир

Politico: Европейские лидеры ищут контакты с Трампом после того, как Байден назвал Зеленского Путиным

2024/07/13, 00:39
В Белгородской области России украинский дрон атаковали четыре села
Мир

В Белгородской области России украинский дрон атаковали четыре села

2024/07/13, 00:23
Пентагон допустил отмену ограничений на удары оружием США вглубь России
Мир

Пентагон допустил отмену ограничений на удары оружием США вглубь России

2024/07/13, 00:09
Ученые нашли письмена сподвижника пророка Мухаммеда на древнем валуне
Мир

Ученые нашли письмена сподвижника пророка Мухаммеда на древнем валуне

2024/07/12, 23:47
В Нигерии из-за обвала части здания школы погиб 21 ученик (видео)
Мир

В Нигерии из-за обвала части здания школы погиб 21 ученик (видео)

2024/07/12, 23:26
В Минобороны России назвали тему разговора Белоусова и Остина
Мир

В Минобороны России назвали тему разговора Белоусова и Остина

2024/07/12, 21:48
Президент Чехии считает, что для Украины будет успехом сохранить оставшиеся территории
Мир

Президент Чехии считает, что для Украины будет успехом сохранить оставшиеся территории

2024/07/12, 21:34
Байден заявил, что Израиль и ХАМАС согласовали принципы прекращения огня в Газе
Мир

Байден заявил, что Израиль и ХАМАС согласовали принципы прекращения огня в Газе

2024/07/12, 21:22
Пентагон сообщил о переговорах Остина и Белоусова по инициативе России
Мир

Пентагон сообщил о переговорах Остина и Белоусова по инициативе России

2024/07/12, 20:30