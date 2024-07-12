Ученые нашли письмена сподвижника пророка Мухаммеда на древнем валуне

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Американские ученые-арабисты из Университета штата Огайо установили предполагаемое авторство надписей на палеоарабском языке, вырезанных на камне возле древней мечети в города Эт-Таиф в Саудовской Аравии. Специалисты считают, что письмена оставил Ханзала ибн Аби Амир, бывший сподвижником исламского пророка Мухаммеда. Исследование опубликовано в научном издании The Journal of Eastern Studies (JNES).

Текст переводится как «Во имя Твое, Господь наш, я, Ханзала [сын] Аби-Амира, призываю быть благочестивым по отношению к Богу» и «Во имя Твое, Господь наш, я, Абд аль-Узза, сын Суфьяна, призываю быть благочестивым по отношению к Богу».

По словам команды, высеченные на валуне слова были созданы в начале седьмого века нашей эры. Эта надпись оказалась второй в истории, связанной с близким окружением Мухаммеда.

Выводы ученых основаны на изучении биографии пророка Мухаммеда и арабских летописей. В исторических документах они нашли лишь одного Ханзалу Аби Амира, подходившего под описание. Этот человек занимает видное место как соратник Мухаммеда в ранней исламской литературе.

Исследователи отметили, что патина и выветривание указывают на то, что надписи находились на валуне долгое время, что исключает возможность современной подделки.