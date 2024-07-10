Какое послевкусие готовит региону нынешний визит Саманты Пауэр в Ереван?

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19-й администратор американского агентства USAID Саманта Пауэр прибыла с визитом в Ереван. Официально цель её поездки анонсирована следующим образом: «подтвердить углубление партнерства США с Арменией, подчеркнуть поддержку USAID программы реформ правительства Армении и продвигать усилия по повышению устойчивости Армении». Звучит красиво. Еще более благородными, на первый взгляд, кажутся её намерения «встретиться с перемещенными лицами из Карабаха с целью усиления поддержки США правительству Армении в предоставлении гуманитарной, в том числе психосоциальной, и долгосрочной помощи этим лицам для восстановления их жизни».

Всё бы ничего, но, как говорится, чёрт спрятался в деталях.

Во-первых, совсем недавно регион в очередной раз посетил помощник государственного секретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен — сперва Ереван 10-12 июня, а затем и Баку 27 июня. В двух южно-кавказских столицах помощник Энтони Блинкена торопил руководителей поскорее устранить оставшиеся разногласия и выйти на подписание мирного соглашения, которое, очевидно, нужно американцам, чтобы расчистить путь для их более ускоренного внедрения в структуры армянской власти и, соответственно, вытеснения оттуда многолетнего российского присутствия.

Теперь же вслед за О’Брайеном в Армению командирована мадам Пауэр, которая прилетела сюда хоть и не с печеньками Виктории Нуланд, но всё равно не с пустыми руками.

Во-вторых, ни для кого не секрет, что гостья из-за океана, которая в прошлом успела дослужиться до поста постоянного представителя США в ООН, не побрезговала низко пасть, посрамив свою биографию сотрудничеством с созданным международными мошенниками Нубаром Афяном и Рубеном Варданяном весьма сомнительным фондом «Аврора». Мы ведь помним, как год назад примерно в эти дни, когда у Лачинского КПП в томном ожидании стояли труповозки фирмы «Спайка», этот пятачок, ставший почти местом паломничества армян мира, по приглашению оказавшегося в добровольном заточении в Ханкенди Рубена Варданяна посетила та самая Саманта Пауэр, получавшая, как следовало из слитых документов, щедрые гонорары от той самой шарашкиной конторы «Аврора». После задержания своего армянского благодетеля пришлось даже пару раз услышать из её уст жалобливую, но откровенно дежурную мольбу об освобождении одного из ко-спонсоров, сидящего в эти дни в одном из комфортных СИЗО города Баку.

И вот Пауэр вновь тут как тут. Уместно было бы, конечно, поинтересоваться у неё, а где же она была все эти годы, когда каждый седьмой в Азербайджане считался беженцем или вынужденным переселенцем? И где была её гуманитарная помощь?

Ну, азербайджанцы — народ гордый, не побирающийся на каждом углу, как кое-кто из наших соседей. Мы пережили самые тяжёлые времена и справились со своими проблемами самостоятельно.

Впрочем, Бог с переселенцами. Но что скрывается за фразой «углубление партнерства между США и Арменией»? Куда дальше-то его углублять? Разве мало самого крупного посольства США, напоминающего со стороны чуть ли не военную базу?

После каждого подозрительного вояжа в регион Южного Кавказа таких лиц остаётся довольно неприятное послевкусие. Во что выльется нынешний визит заокеанской посланницы, станет ясно в самое ближайшее время.

В любом случае, оставшаяся вторая половина лета обещает быть для региональной дипломатии весьма жаркой. И к осени нас могут ожидать очень интересные развязки.

Зухраб Дадашов