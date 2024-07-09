Польша поспособствует возвращению украинцев на родину для службы в ВСУ

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Варшава, согласно по просьбе Киева, будет поощрять украинских граждан возвращаться домой для службы в ВСУ и других силах безопасности и обороны. Об этом говорится в тексте соглашения по безопасности, заключенного между Украиной и Польшей. Документ опубликован на сайте офиса Владимира Зеленского.

Страны в понедельник подписали соглашение о взаимной безопасности, предусматривающее долговременное военное сотрудничество.

Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк в декабре 2023 года выдвинул идею лишать граждан Украины мужского пола пособий и вида на жительство за границей, если они не хотят служить в ВСУ.

Закон об усилении мобилизации в Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных лиц в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого им следует явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в «электронном кабинете призывника». Повестка будет считаться врученной, даже если человек не видел ее лично. При этом датой «вручения» повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.