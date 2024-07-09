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Россия наращивает военное сотрудничество с Индией

Россия наращивает военное сотрудничество с Индией

Россия и Индия готовы развивать военно-техническое сотрудничество. При этом два государства планируют создавать производство в Индии и способствовать движению Нью-Дели к самодостаточности.

Об этом говорится в совместном заявлении по итогам XXII российско-индийского саммита.

«Ввиду стремления Индии к самодостаточности партнерство в настоящее время переориентируется на совместные научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, совместную разработку и производство передовых оборонных технологий и систем», — говорится в заявлении.

Как сообщается, Россия и Индия также намерены увеличивать количество совместных военных мероприятий и расширять обмен информацией в данной сфере.

Отмечается, что обе стороны «договорились предпринимать дальнейшие шаги по стимулированию совместного производства в Индии запасных частей, компонентов, агрегатов и другой продукции в целях обслуживания техники и вооружений российского производства». Для этого создается рабочая группа.

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