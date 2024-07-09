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В России заочно арестовали Юлию Навальную

В России заочно арестовали Юлию Навальную

Басманный районный Москвы предъявил обвинение вдове Алексея Навального Юлии в участии в экстремистском сообществе, заочно её арестовал и объявил в розыск.

«Юлия Борисовна скрылась от органов предварительного следствия, в связи с чем объявлена в розыск. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца», — отметили в суде.

Срок заключения будет отсчитываться с момента экстрадиции Навальной или с момента её задержания на территории РФ.

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В России заочно арестовали Юлию Навальную
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В России заочно арестовали Юлию Навальную

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