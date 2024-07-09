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Местные телеканалы столкнулись с серьезными санкциями

Местные телеканалы столкнулись с серьезными санкциями

9 июля состоялось заседание Аудиовизуального Совета Азербайджана, на котором был рассмотрен ряд вопросов. Об этом говорится в сообщении Аудиовизуального Совета.

На заседании были рассмотрены нарушения, выявленные в результате проведенного мониторинга.

По итогам мониторинга нашли подтверждение факты несанкционированного вещания на территории Азербайджана программ (художественных и анимационных фильмов), исключительное право трансляции которых принадлежит другому аудиовизуальному вещателю. Нарушения были выявлены у телеканалов ARB, ATV и «ARB Günəş».

Было принято решение о приостановке вещания указанных телеканалов на 3 часа 11 июля.

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