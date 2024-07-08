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Июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений

Июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений

Июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Европейскую службу по изменению климата Copernicus.

Климатологи говорят, что изменение климата уже привело к катастрофическим последствиям во всем мире.

Каждый месяц с июня 2023 года был признан самым жарким по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы. По мнению некоторых ученых, этот год может побить климатические рекорды прошлого года, который был признан самым жарким в истории наблюдений.

В 2023 году метеорологи ООН связывали глобальное потепление с антропогенным изменением климата и началом Эль-Ниньо — повышения температуры экваториальных вод Тихого океана. Во Всемирной метеорологической организации ранее заявляли о «высокой вероятности» того, что в 2024 году будут установлены новые рекорды жары, так как год после Эль-Ниньо обычно бывает еще теплее.

Как отмечает Reuters, в этом году изменение климата уже привело к катастрофическим последствиям во всем мире. В июне более тысячи человек умерли в результате сильной жары во время хаджа (паломничества в Мекку) в Саудовской Аравии. Смерти от жары также были зафиксированы в столице Индии Нью-Дели.

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