Июнь стал самым жарким за всю историю наблюдений. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на Европейскую службу по изменению климата Copernicus.
Климатологи говорят, что изменение климата уже привело к катастрофическим последствиям во всем мире.
Каждый месяц с июня 2023 года был признан самым жарким по сравнению с соответствующим месяцем в предыдущие годы. По мнению некоторых ученых, этот год может побить климатические рекорды прошлого года, который был признан самым жарким в истории наблюдений.
В 2023 году метеорологи ООН связывали глобальное потепление с антропогенным изменением климата и началом Эль-Ниньо — повышения температуры экваториальных вод Тихого океана. Во Всемирной метеорологической организации ранее заявляли о «высокой вероятности» того, что в 2024 году будут установлены новые рекорды жары, так как год после Эль-Ниньо обычно бывает еще теплее.
Как отмечает Reuters, в этом году изменение климата уже привело к катастрофическим последствиям во всем мире. В июне более тысячи человек умерли в результате сильной жары во время хаджа (паломничества в Мекку) в Саудовской Аравии. Смерти от жары также были зафиксированы в столице Индии Нью-Дели.