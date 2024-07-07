Клопы «закрыли» марсельский музей

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Один из самых известных музеев Марселя, Музей цивилизаций Европы и Средиземноморья (Mucem), объявил о закрытии части экспозиции из-за проблемы с клопами. Об этом сообщает французский телеканал BFMTV.

Сотрудники музея впервые заметили клопов в прошлое воскресенье и сразу же попросили администрацию закрыть музей для посещения. Однако санитарная проверка произошла лишь в четверг. По информации, многие сотрудники пострадали от укусов.

По меньшей мере четыре зала и ряд офисов были заражены.

На сайте музея сообщается, что некоторые экспозиции временно закрыты по санитарным причинам, но не указывается прямо, что это связано с клопами.

«Уважаемые посетители, мы сообщаем, что некоторые из наших выставочных залов временно недоступны по санитарным причинам. Приносим извинения за возможные неудобства и прилагаем все усилия для скорейшего их открытия. В это время приглашаем вас бесплатно посетить другие выставки и мероприятия в музее и форте Сен-Жан», — говорится на главной странице сайта музея.