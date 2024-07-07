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Плохая новость для любителей побаловаться каннабисом в Таиланде

Плохая новость для любителей побаловаться каннабисом в Таиланде

Комитет в Таиланде, которому поручено контролировать незаконный оборот наркотиков, большинством голосов проголосовал за переквалификацию каннабиса в категорию наркотических веществ, сообщает The Bangkok Post. Изменения вступят в силу 1 января 2025 года, заявил заместитель постоянного секретаря Минздрава Таиланда, доктор Сурачоке Тангвиват.

На заседании комитета 5 июля он заявил, что все члены комитета согласились с принципом, согласно которому каннабис следует применять только в медицинских целях, а не для рекреационного использования.

Тангвиват сказал, что комитет на следующей неделе представит свой отчет Управлению комитета по контролю над наркотиками для рассмотрения.

В резолюции говорится, что каннабис и конопляная крупа должны рассматриваться как наркотические растения, за исключением их ветвей, корней и семян. Почки каннабиса и любые материалы, содержащие более 0,2% тетрагидроканнабинола, также будут классифицироваться как наркотики.

«Если Управление Комитета по контролю за наркотиками согласится с нашим заключением, то следующим шагом станет внесение Управлением по контролю за продуктами и лекарствами поправок в любые законы, связанные с каннабисом, и установление критериев использования этого растения», — заявил Тангвиват.

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Плохая новость для любителей побаловаться каннабисом в Таиланде
Мир

Плохая новость для любителей побаловаться каннабисом в Таиланде

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