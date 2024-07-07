Россия потеряла в Украине еще 1150 человек

С 24 февраля 2022 по 7 июля 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 550990 человек (+1150 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Кроме того, с начала войны уничтожены:
8155 (+2) вражеских танков
15645 (+16) бронемашин
14937 (+40) артиллерийских систем
1115 (+0) РСЗО
879 (+1) средств ПВО
360 (+0) самолетов
326 (+0) вертолетов
11862 (+53) БПЛА оперативно-тактического уровня
2352 (+1) крылатые ракеты
28 (+0) кораблей/катеров
1 (+0) подлодка
20103 (+50) единицы автомобильной техники и автоцистерн
2495 (+16) единиц специальной техники.