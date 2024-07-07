Россия потеряла в Украине еще 1150 человек

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С 24 февраля 2022 по 7 июля 2024 года общие боевые потери личного состава российских войск на территории Украины ориентировочно составили 550990 человек (+1150 за сутки). Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Кроме того, с начала войны уничтожены:

8155 (+2) вражеских танков

15645 (+16) бронемашин

14937 (+40) артиллерийских систем

1115 (+0) РСЗО

879 (+1) средств ПВО

360 (+0) самолетов

326 (+0) вертолетов

11862 (+53) БПЛА оперативно-тактического уровня

2352 (+1) крылатые ракеты

28 (+0) кораблей/катеров

1 (+0) подлодка

20103 (+50) единицы автомобильной техники и автоцистерн

2495 (+16) единиц специальной техники.