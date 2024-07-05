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Сейсмослужба опровергает сообщения об ожидаемых разрушительных землетрясениях в Азербайджане

Сейсмослужба опровергает сообщения об ожидаемых разрушительных землетрясениях в Азербайджане

Распространяемая в ряде СМИ информация о разрушительных землетрясениях, якобы ожидающихся в Азербайджане, не имеет под собой никаких научных оснований.

Об этом заявила руководитель пресс-службы Республиканского центра сейсмологической службы (РЦСС) при Национальной академии наук Азербайджана Вюсаля Рафиггызы, сообщает Report.

«Через территорию Азербайджана проходит Альпийско-Гималайской складчатый пояс, в связи с чем не только наша страна, но и весь регион Южного Кавказа является сейсмически активным. Ежедневно в Азербайджане и других сейсмически активных регионах мира регистрируются сотни небольших толчков. Большинство этих землетрясений не доходят до поверхности Земли и не ощущаются. Тем не менее, на наших территориях периодически регистрируются толчки магнитудой 4-5, которые могут ощущаться людьми».

Она подчеркнула, что в течение года сейсмические станции регистрируют 4000-5000, а в некоторых случаях около 6000 землетрясений на территории республики.

«Что касается «прогнозов» о сильных и разрушительных землетрясениях в Азербайджане, хочу отметить, что это природное явление невозможно точно предсказать. Нигде в мире нет точного способа прогнозирования землетрясений. Причина в том, что очаги землетрясений расположены на больших глубинах. Поэтому «прогнозы» о сильных и разрушительных землетрясениях в нашей стране не имеют никаких научных и логических оснований, и гражданам не стоит проявлять беспокойство из-за подобных слухов», – заключил он.

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