Россиянка вынуждена побираться в аэропорту Бангкока

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Российская туристка застряла в Таиланде без денег из-за просроченного загранпаспорта и начала жить на подаяния в аэропорту Бангкока. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что 40-летняя жительница Краснодара по имени Юлия работала дознавателем в городском УВД, но была уволена за прогулы несколько месяцев назад. Тогда женщина взяла кредиты и отправилась в Таиланд, не сообщив ничего родным.

С 26 июня Юлия поселилась в авиагавани Бангкока, поскольку не смогла купить билет на родину. Очевидцы сообщают, что она просит милостыню и питается благодаря этому. Она уже получила документ взамен просроченному загранпаспорту, но и его срок скоро истечет.

Мать россиянки заявила, что помогать дочери не собирается, поскольку та взрослая и должна решать свои проблемы сама. «И так из-за ее кредитов нам названивают коллекторы», — заявила женщина.