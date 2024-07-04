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Саудовская Аравия и Турция договорились о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности

Саудовская Аравия и Турция договорились о сотрудничестве в сфере оборонной промышленности

Саудовская государственная компания Saudi Arabian Military Industries Company (SAMI) подписала три меморандума о взаимопонимании с турецкими оборонными предприятиями. Соглашения направлены на «поддержку локализации оборонной промышленности» на территории королевства, сообщила саудовская компания, передает  ТАСС.

В заявлении SAMI говорится о подписании меморандума с турецкой авиастроительной компанией Baykar, который предусматривает создание производственных мощностей и разработку систем для беспилотных летательных аппаратов турецкого производителя в Саудовской Аравии. Кроме того, компании рассмотрят возможность «совместной разработки и передачи технологий и интеллектуальной собственности королевству».

SAMI также договорилась с компанией Fergani Space о создании в Саудовской Аравии «центра по разработке новых технологий для обслуживания глобального космического сектора». Третий меморандум SAMI подписала с турецкой оборонной компанией Aselsan. Это соглашение предполагает «изучение возможностей для передачи, локализации и развития передовых оборонных электронных технологий» в интересах Саудовской Аравии.

Меморандумы о взаимопонимании были подписаны в ходе визита в Турцию министра обороны Саудовской Аравии принца Халеда бен Сальмана Аль Сауда. 2 июля глава саудовского ведомства прибыл в Анкару, где встретился с президентом республики Тайипом Эрдоганом и министром обороны Яшаром Гюлером.

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