Более 60 экспертов предостерегают НАТО от обещаний членства Украине

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Более 60 западных экспертов по внешней политике призвали страны НАТО воздержаться от обещаний о членстве Украины на грядущем саммите, чтобы избежать обязательств по защите Украины от РФ по пятой статье, сообщает Politico.

Эксперты полагают, что продвижение Украины к членству в НАТО поставит под угрозу США и их союзников, а также расколет коалицию.

«Чем ближе НАТО к обещанию о присоединении Украины после окончания войны, тем больше стимулов у России продолжать войну. Вызовы, которые представляет Россия, можно решить без привлечения Украины в НАТО», – говорится в письме аналитиков.

Они считают, что движение Украины к членству может иметь обратный эффект, превращая Украину в место длительного противостояния двух ведущих ядерных держав мира и усиливая позицию Путина о конфликте РФ против Запада.

Однако не все аналитики согласны с этим мнением. На прошлой неделе исследователи влиятельной корпорации Rand заявили, что союзники выиграют, если предложат Украине ясность относительно условий ее будущего членства на саммите. The Atlantic Council также настаивает на членстве Украины в НАТО, утверждая, что это докажет Киеву, что поддержка Запада не поколеблется.