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Кир Стармер – вероятный премьер Британии, Сунака ждет поражение

Кир Стармер - вероятный премьер Британии, Сунака ждет поражение

Сегодня в Великобритании проходят парламентские выборы, результаты которых, вероятно, приведут к отставке нынешнего премьер-министра Риши Сунака. Согласно данным всех опросов, правящая Консервативная партия (тори) с разгромным счётом уступает оппозиционным лейбористам, сообщает Би-би-си.

Ожидается, что новым премьер-министром станет лидер Лейбористской партии Кир Стармер, который неоднократно заявлял о своей неизменной поддержке Украины. Консерваторам прогнозируют не более 100 из 650 мест в Палате общин, что значительно меньше их текущих 345 мест. Лейбористам же прочат историческое большинство, которое не наблюдалось со времён триумфа Тони Блэра в 1997 году — более 400 депутатов.

Основная интрига заключается не в победителе выборов, а в том, сохранят ли тори статус «официальной оппозиции» или впервые в истории его займёт третья сила — Либерал-демократы.

«Бывший банкир и зять индийского миллиардера предпочитал передвигаться на вертолёте, а на одном из выходов в народ выяснилось, что он не знает, как заправить машину бензином. Сунак так и не смог убедить британцев, что сделает бедных богаче и решит проблемы страны», — пишет Би-би-си.

Британцы недовольны зарплатами, медициной, ценами, количеством жилья и качеством государственных услуг, что и стало основными причинами их выбора в пользу Лейбористской партии.

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