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Депутат: Первые F-16 прибудут в Украину уже в июле

Депутат: Первые F-16 прибудут в Украину уже в июле

Первые американские истребители F-16 будут на территории Украины уже в июле. Такое заявление сделал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко, передает Kyiv Post.

«Первые F-16 будут у нас в этом месяце», — сообщил Ивченко, добавив, что истребители будут задействованы в операциях ближнего действия против ракет ВС России.

Он отметил, что в настоящее время основными вопросами остаются варианты использования истребителей на фронте и то, сколько ракет большой дальности для самолетов будет передано Западом.

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