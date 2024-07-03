Депутат: Первые F-16 прибудут в Украину уже в июле

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Первые американские истребители F-16 будут на территории Украины уже в июле. Такое заявление сделал член комитета Верховной Рады по национальной безопасности и обороне Вадим Ивченко, передает Kyiv Post.

«Первые F-16 будут у нас в этом месяце», — сообщил Ивченко, добавив, что истребители будут задействованы в операциях ближнего действия против ракет ВС России.

Он отметил, что в настоящее время основными вопросами остаются варианты использования истребителей на фронте и то, сколько ракет большой дальности для самолетов будет передано Западом.