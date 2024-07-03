«Армянская бомба» — под американскую дипломатию. Против Баку очередная провокация

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Армянское лобби в Конгрессе США подготовило очередную провокационную «инициативу». Конгрессмен армянского происхождения Ана Эшу (демократ от Калифорнии) в соавторстве с Кристофером Смитом, известным своими связями с армянским лобби, подготовили проект резолюции об «осуждении Азербайджана за проведение кампании этнических чисток против армянского населения Нагорного Карабаха». Понятно, что это звено той же цепи, что и прошлые подобного рода «инициативы» на Капитолийском холме. Показательно, что в тот же день, когда Эшу и Смит представили свою «инициативу», несколько правозащитных групп, как об этом уже рассказывал Minval, представили свой «отчет», где старательно повторили все установки армянской пропаганды. Не оставив сомнений, что управляется вся эта балаганная публика из одного центра.

Напомним: ни Палата представителей Конгресса США, ни правозащитные организации вроде Freedom House, ни примкнувшие к ним «Фонд Сороса» за без малого 30 лет не посчитали нужным высказаться по поводу реальных, а не мифических, этнических чисток, устроенных Арменией сначала на своей территории, а затем на оккупированных азербайджанских землях, в результате чего беженцами и вынужденными переселенцами стали около миллиона граждан Азербайджана. Не посчитали они нужным реагировать ни на Ходжалинский геноцид, ни на резню мирного населения в Гарадаглы, Башлыбеле, Баганис-Айруме, Баллыгая, Туге, ни на ракетные удары армянских оккупантов по жилым кварталам Гянджи, Барды, Тертера во время 44-дневной войны. Молчат конгрессмены и правозащитники и по поводу армянского урбицида и минного террора. А зато теперь устраивают впечатляющий визг по поводу того, что «в Карабахе не осталось армян», и пытаются грозить Азербайджану от имени «Международного уголовного суда».

Возможно, сами авторы этой резолюции искренне считают, что они «подгадили» Азербайджану. Но в реальности этот документ наносит тяжелейший удар по имиджу США как очередной дурнопахнущий образец предвзятости, политического заказа и двойных стандартов, что понятным образом возмущает азербайджанскую общественность.

При этом есть непреложные факты. Армяне Карабаха покидали эту территорию осенью 2023 г. добровольно, без какого бы то ни было нажима со стороны Азербайджана. Это подтверждали и сами выезжающие, и даже премьер-министр Армении. Достаточно прослушать хронику специальных заседаний СБ ООН, где армянская ложь была разоблачена, в том числе и при помощи заявлений самих же армянских руководителей. Карабахские сепаратисты в своих заявлениях подтверждали, что они не желают жить под юрисдикцией Азербайджана. Более того, Азербайджан неоднократно подчеркивал, что готов предоставить гражданство и все права армянам Карабаха. Но они жить под властью Азербайджана не захотели. А это не этническая чистка. Это добровольный выезд. Если кто-то хочет увидеть, как выглядит этническая чистка и депортация, пусть заинтересуется судьбой азербайджанцев из исторического Западного Азербайджана – территории нынешней Армении. Эти люди до сих пор не могут вернуться к своим домам в Гейче, Даралаязе, Зангезуре, Иреване…

Понятно, что конгрессмены отрабатывают предвыборный политический заказ. Голосовать американцам предстоит уже в ноябре, и самое время собирать голоса этнических армян. Но это не повод забывать о реальной политике. Напомним: Азербайджан освободил свои территории, восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет ценой жертв и крови своих воинов. Мирное население никогда не было мишенью азербайджанских ударов. Наша страна применяла высокоточное оружие исключительно против военных объектов и военной инфраструктуры оккупационных сил Армении. Это, еще раз, непреложные факты, подтвержденные международными организациями.

Так чего же теперь добиваются американские конгрессмены? Они реально думают, что Азербайджан возьмет и подарит часть своей территории под еще одно армянское государство? Излишне напоминать: никакие бумажки, состряпанные на Капитолийском холме, не заставят нашу страну делиться суверенитетом и территориями. Территориальных подарков больше не будет. Особенно по капризам американских конгрессменов, которым лучше подумать о престиже собственной страны.

Отдел политики Minval.az