Армянские нарративы под правозащитным брендом

Околоправозащитная тусовка в очередной раз выполняет команду «Фас!» в отношении Азербайджана, и вновь – по отмашке армянских кругов. Близкие к Пашиняну ТГ-каналы вовсю печатают отрывки из кляузы под заголовком «Почему в Нагорном Карабахе нет армян?», которую подготовили несколько правозащитных групп: Freedom House, «Международное партнерство по правам человека» (International Partnership for Human Rights), Фонд развития демократии (Democracy Development Foundation), «Хельсинкская гражданская ассамблея – Ванадзор», НПО «Защита прав без границ» (Protection of Rights without Borders), Фонд развития и защиты права (Law Development and Protection Foundation) и правозащитная организация «Truth Hounds».

Назвали свою работу пышно и помпезно: «отчёт миссии по установлению фактов». Но факты авторов этой кляузы вряд ли интересовали. Правозащитники просто повторяют установки армянской пропаганды. Тут тебе и «44-дневная война стала травматическим опытом для народа Нагорного Карабаха», и «всеобъемлющее чувство страха перед Азербайджаном среди жителей» и т.д. и т.п. Вспомнили взрыв газопровода, осуществлённый самими же армянскими боевиками, но старательно «навесили» его на азербайджанскую сторону. Тоном нанятых плакальщиц сообщают: «12 декабря 2022 года Лачинский коридор был заблокирован. Позже, в нарушение Трехстороннего заявления от 9 ноября и временных мер МС ООН, в Лачинском коридоре был установлен КПП, который запер жителей внутри территории». Никаких миротворческих сил ООН в Карабахе не было, и мандата от ООН у российских миротворцев не было тоже, очевидно, правозащитники глубоко не в курсе. Про свободу собраний и право на пикет они тоже, по всей видимости, не слышали. Вот если визжать о «праве на свободу собраний», когда радикальная оппозиция в Баку устраивает очередную драчку на Площади Фонтанов — это можно. А если пикет выставили азербайджанские экологи на Лачинской дороге — это уже, по мнению правозащитников, нельзя.

Но намеренно прервём выискивание, где авторы кляузы погрешили против истины чуть-чуть, а где – капитально. Не станем уточнять, откуда взяты безбожно раздутые цифры «погибших среди мирного населения». Воздержимся от разъяснений, что, рассказывая страшилки об «изувеченных телах», ссылаться на «судебно-медицинских экспертов Армении», мягко говоря, не комильфо: это по сути уровень «врать не буду, сам не видел, но мужик рассказывал…», и ссылаться надо или на организации, осуществляющие судмедэкспертизу, или на худой конец на конкретного эксперта, а не на «экспертов» вообще. Не станем даже напоминать, что этнические армяне покидали Карабах, не дожидаясь, когда в Ханкенди, Агдере, Ходжавенд войдут азербайджанские войска, и что миссии ООН, посещавшие регион, НЕ ЗАФИКСИРОВАЛИ фактов давления на армян и попыток их насильственного «выдавливания». Уезжали армяне из Карабаха добровольно.

Но авторы кляузы упускают из внимания куда более важные вещи. Мировое сообщество признавало и признает Карабах частью территории Азербайджана. Так что никакого «народа Нагорного Карабаха» не существует точно так же, как нет, скажем, «народа Эльзаса и Лотарингии». Есть население, и вот это население на момент начала конфликта состояло из двух общин – армянской и азербайджанской. Но правозащитники выдают население нагорной части Карабаха, ставшее исключительно армянским в результате этнических чисток конца восьмидесятых – начала девяностых, за «народ Нагорного Карабаха». О том, что конфликт вообще-то начался в конце восьмидесятых, и что на момент начала конфликта в Карабахе жили не только армяне, но и азербайджанцы, авторы кляузы вообще не сочли достойным внимания. Карабах находился под армянской оккупацией с 1992-93 годов, но ни об оккупации, ни об этнических чистках, в результате которых около миллиона человек – граждан Азербайджана – превратились в беженцев и вынужденных переселенцев, ни о чудовищном урбициде и минном терроре авторы «отчёта» не упоминают. Азербайджанский «травматический опыт» правозащитников не интересует даже для галочки.

Тем более авторы этой кляузы не удосужились упомянуть, что 44-дневная война началась вообще-то с армянской провокации. И что ещё раньше, в ноябре 2019 г., министр обороны Армении прямо обещал «новую войну за новые территории». И уж точно армянские собеседники правозащитников могли бы подтвердить, что в первые дни войны армянская пропаганда обещала, что вот ещё немного – и доблестная армянская армия «возьмёт Гянджу и Гардман».

Не удосужились правозащитники упомянуть и о том, что антитеррористическому рейду 19-20 сентября 2023 года предшествовал теракт – взрыв мины на одной из строящихся автодорог. Причём эта мина была заложена армянской диверсионной группой. Пытаясь убедить всех и вся, будто бы Азербайджан, согласно Трёхстороннему заявлению, не имел права устанавливать КПП на Лачинской дороге, авторы кляузы «забывают» упомянуть, как в нарушение этого самого соглашения Армения держала в Карабахе 15-тысячную группировку своих войск с сотнями единиц танков, ствольной и реактивной артиллерии, средств радиоэлектронной борьбы, с помощью которых ставили помехи гражданским самолётам в азербайджанском небе…

Подведём итог. Правозащитники даже не пытались взглянуть на ситуацию с неармянской стороны. Даже не пытались разобраться, что же произошло в Карабахе. Они просто опубликовали армянские нарративы под своим брендом. И явно сделали это по заказу официального Еревана. Не зря эту кляузу старательно публикуют ТГ-каналы, близкие к Пашиняну. И если команда «шашлычного премьера» заказывает такие доклады и продолжает раскрутку мифа о «насильственном изгнании карабахских армян», это свидетельствует об одном: в Ереване, включая ближайшее окружение Пашиняна, не отказываются от планов повторной оккупации Карабаха и возвращения туда «бедных изгнанных армян» на штыках оккупантов. И если вспомнить, что притязания на Карабах прописаны в Армении ни много ни мало в конституции, и менять эту конституционную норму Пашинян не хочет, то такие выводы из «отчёта» правозащитников не стоит с порога называть «рисованием черта на стене». Так что правозащитники, сами того не желая, в этом своём «отчёте» попросту проболтались об истинных планах Еревана.

И, кстати, этот «отчёт» лучше держать в памяти, когда те же правозащитники очередной раз поднимут визг по поводу «нарушения прав человека в Азербайджане».

Нурани, обозреватель