Путин – Алиеву: «Если бы мы встречались каждый месяц…»

677 Просмотров

Отношения России и Азербайджана по торгово-экономическому взаимодействию развиваются позитивно, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович, очень рад Вас видеть снова. Объем нашего взаимодействия большой. И если бы встречались каждый месяц, мне кажется, было бы о чем поговорить». – сказал Владимир Путин.

Путин отметил рост торгово-экономических отношений между странами:

«Обращаю внимание на то, что по ключевому вопросу – по вопросу торгово-экономического взаимодействия, наши отношения развиваются позитивно: четыре с лишним млрд оборот и $4,3-4,5 млрд – это прямые инвестиции российские в экономику Азербайджана. Тенденция хорошая, в первом полугодии уже, по-моему, 13% рост. В общем, все позитивно развивается», – сказал глава российского государства.

Путин отметил также совместные планы Москвы и Баку в области инфраструктуры, указав, что на первое место в этом вопросе выходит трасса «Север – Юг». «Надеюсь, мы тоже два слова об этом скажем. Есть возможность [поговорить] и по другим направлениям – в том числе в сфере энергетики, промышленной кооперации», – перечислил российский лидер. Он уточнил, что страны действуют на основе подписанного в конце 2022 года договора. Президент добавил, что это «хорошая база для развития отношений по всем направлениям».

Путин также обратил внимание на гуманитарную составляющую сотрудничества, подчеркнув, что недавно в Азербайджане завершились Дни российской культуры. «Всегда отмечаю ваше личное особое внимание к поддержке русского языка: 300 с лишним школ в Азербайджане работают с русским языком, обучают молодых людей, детей языку. Это создает хорошую базу, перспективу для поддержания и развития наших отношений на будущее», – заключил российский лидер.