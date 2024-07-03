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В МИД РФ опасаются, что НАТО украдет у них друга в лице Баку

В МИД РФ опасаются, что НАТО украдет у них друга в лице Баку

Запад приглашением Баку и Еревана на саммит НАТО хочет оторвать друзей Москвы от сотрудничества с ней.

Об этом заявил замдиректора департамента информации и печати МИД РФ Андрей Настасьин.

По его словам, это «является еще одним примером попыток американцев распространить свое деструктивное влияние на все регионы мира».

«При полном потакательстве безмолвных сателлитов в Европе Вашингтон ставит задачу оторвать наших друзей, соседей от сотрудничества с РФ. Такая инициативность приводила к катастрофическим результатам, стоит вспомнить Балканы, Афганистан, Ливию, Ирак»,  – отметил в ходе брифинга Андрей Настасьин.

По словам представителя МИД РФ, приглашение в Вашингтон призвано продемонстрировать поддержку НАТО в юбилейный для организации год. Накачивают вооружением, пытаются перестроить оборонную сферу Армении, подорвать существующие механизмы в рамках ОДКБ.

«Натовские эмиссары совершают вояжи и в Баку, не способствуя развитию мирных отношений между Арменией и Азербайджаном. Стабильность и безопасность на Южном Кавказе может и должна быть обеспечена самими странами региона в рамках принципа региональной ответственности», – заявил Настасьин.

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