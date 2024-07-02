Милей назвал бразильского коллегу «великим динозавром-идиотом»

105 Просмотров

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал глупыми динозаврами тех, кто критикует его резкие заявления в отношении руководства других стран.

«Идеальный динозавр-идиот. Он повелся на события в Боливии и критикует меня за то, что я не выступил незамедлительно с заявлением. Становится известно, что произошедшее в Боливии сфабриковано, и идеальный идиот вместо того, чтобы признать ошибку, критикует меня за то, что я сделал явным его глупость», – написал Милей в X.

Он также в очередной раз заявил, что считает справедливыми свои высказывания о президенте Бразилии Луисе Инасиу Луле да Силве, которого он назвал коррупционером и коммунистом. «Если бы мы делали так, как говорит этот великий динозавр-идиот, [партия] «Свобода наступает» проиграла бы. Мы не послушали их и победили», – считает аргентинский лидер.