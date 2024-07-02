Сход селей в Дашкесане (видео) |
Осканян: Азербайджан всегда умел сохранять баланс |
Эйвазов: Для реализации «Большого возвращения» обеспечиваются порядок и безопасность (фото) |
Инициатива Орбана о прекращении огня не устроила Киев |
Посольство Ирана выражает Азербайджану благодарность |
У Путина анонсировали его встречу в Астане с Ильхамом Алиевым |
Песков: Трамп не знает, о чем говорит |
Резонансное заявление Пезешкиана: Никогда не разрешал своим детям говорить на персидском, мы говорили на турецком |
Армянские нарративы под правозащитным брендом |
Главное Странности

Милей назвал бразильского коллегу «великим динозавром-идиотом»

Милей назвал бразильского коллегу "великим динозавром-идиотом"

Президент Аргентины Хавьер Милей назвал глупыми динозаврами тех, кто критикует его резкие заявления в отношении руководства других стран.

«Идеальный динозавр-идиот. Он повелся на события в Боливии и критикует меня за то, что я не выступил незамедлительно с заявлением. Становится известно, что произошедшее в Боливии сфабриковано, и идеальный идиот вместо того, чтобы признать ошибку, критикует меня за то, что я сделал явным его глупость», – написал Милей в X.

Он также в очередной раз заявил, что считает справедливыми свои высказывания о президенте Бразилии Луисе Инасиу Луле да Силве, которого он назвал коррупционером и коммунистом. «Если бы мы делали так, как говорит этот великий динозавр-идиот, [партия] «Свобода наступает» проиграла бы. Мы не послушали их и победили», – считает аргентинский лидер.

Теги:
Из этой рубрики
Милей назвал бразильского коллегу "великим динозавром-идиотом"
Странности

Милей назвал бразильского коллегу «великим динозавром-идиотом»

2024/07/02, 20:32
Армянские нарративы под правозащитным брендом
Странности

Армянские нарративы под правозащитным брендом

2024/07/02, 10:44
Небензя пригрозил Израилю
Странности

Небензя пригрозил Израилю

2024/07/01, 21:46
Посол США назвала «демократию» в Армении «примером для всего мира»
Странности

Посол США назвала «демократию» в Армении «примером для всего мира»

2024/07/01, 14:03
В Ереване жестоко надругались над индусом
Странности

В Ереване жестоко надругались над индусом

2024/06/30, 17:44
Байден продолжает допускать исторические оговорки
Странности

Байден продолжает допускать исторические оговорки

2024/06/30, 14:10
СМИ: Решения за Байдена принимает его жена
Странности

СМИ: Решения за Байдена принимает его жена

2024/06/30, 09:44
В Норвегии министр оголилась в поддержку ЛГБТ (видео)
Странности

В Норвегии министр оголилась в поддержку ЛГБТ (видео)

2024/06/30, 07:54
С кем и как Америка надеется управлять миром?
Странности

С кем и как Америка надеется управлять миром?

2024/06/29, 10:29