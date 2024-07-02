Верховный суд Испании отказал Пучдемону в амнистии

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Верховный суд (ВС) Испании не стал амнистировать экс-главу правительства Каталонии Карлеса Пучдемона и оставил в силе действие национального ордера на его арест. Об этом говорится в сообщении юридической инстанции.

По ее информации, ВС «признал, что преступление растраты госсредств», в котором обвиняется Пучдемон, «не подлежит амнистии». Суд также «сохраняет национальный ордер на арест Пучдемона».

Закон об амнистии причастных к каталонскому сепаратистскому процессу вступил в силу 11 июня. Его удалось одобрить 30 мая в том числе благодаря поддержке партии «Вместе за Каталонию» Пучдемона. Инициатива была зарегистрирована в парламенте Испанской социалистической рабочей партией премьер-министра Педро Санчеса. За реализацию закона отвечают суды.

Амнистия направлена на «нормализацию сосуществования» в Каталонии и была согласована с партиями, поддерживающими выход региона из состава Испании, в обмен на их парламентскую поддержку кандидатуры Санчеса на посту премьера. Без этого он не смог бы вновь занять должность главы правительства. Закон встретил резкую критику со стороны правой оппозиции. В Испании были организованы многотысячные акции протеста против инициативы.