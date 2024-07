Баку и София обсудили будущие направления экономических связей (фото)

Азербайджан и Болгария обсудили потенциал сотрудничества в энергетическом секторе.

Об этом написал в соцсети X министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.

Он отметил, что состоялась встреча с министром энергетики Болгарии Владимиром Малиновым.

«Мы обсудили будущие направления экономических связей между Азербайджаном и Болгарией, а также потенциал сотрудничества в энергетическом, торговом и промышленном секторах», – написал министр.

