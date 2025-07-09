В настоящее время Азербайджан снабжает нефтью более 20 стран, а газом — 12 стран. Об этом заявил министр энергетики Парвиз Шахбазов, выступая на министерской сессии 9-го Международного семинара ОПЕК на тему «Нефтяные рынки: энергетическая безопасность, развитие и благосостояние».

Министр отметил, что азербайджанский газ в настоящее время обеспечивает 78 % потребления газа в Грузии, более 50 % — в Болгарии, 18 % — в Греции, примерно 16 % — в Италии и 18,5 % — в Турции.

Кроме того, существует спрос на азербайджанский газ в объёме 14 миллиардов кубометров со стороны стран, не входящих в Южный газовый коридор.