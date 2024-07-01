В Шабранском районе в ДТП с грузовиком погиб сотрудник ГТК, еще трое пострадали

60 Просмотров

Сегодня утром на участке автомагистрали Баку-Губа-государственная граница Российской Федерации, проходящей через Шабранский район, произошло серьезное ДТП.

Грузовик марки «Shacman» столкнулся с легковым автомобилем марки «Mercedes».

В результате аварии 30-летний Вахид Амирли скончался на месте происшествия, жители столицы 36-летняя Пери Велиева, 29-летний Сеидага Самедов и 40-летний Ильгар Абдуллаев получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в Шабранскую центральную районную больницу, им в настоящее время оказывается медицинская помощь.

Погибший и пострадавшие являются сотрудниками Государственного таможенного комитета (ГТК) Азербайджанской Республики.

По факту проводится расследование.