В Турции начались протесты после того, как сирийский мигрант изнасиловал 5-летнего ребенка

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Жители Кайсери в Турции подожгли рабочие места и перевернули несколько автомобилей мигрантов. Причиной стало изнасилование пятилетнего ребенка сирийским беженцем. Об инциденте сообщают местные СМИ.

«В Кайсери толпа перевернула автомобили и подожгла несколько рабочих мест после того, как иностранный гражданин предположительно изнасиловал 5-летнего ребенка», — сообщает турецкий новостной канал NTV. Уточняется, что нарушитель был задержан, а ребенок взят под защиту.

Начальник местной полиции пообещал протестующим, что мигрант и его семья будут депортированы. Губернатор Кайсери сообщил, что ситуация на контроле и попросил жителей быть сдержанными в действиях.