Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте

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Соотношение потерь на фронте по состоянию на сегодня составляет 6 россиян к 1 украинцу. Такая статистика на Харьковском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

«У нас сегодня гибнут 1 украинец к 6 россиянам. У нас была статистика где-то в 4 раза, а сейчас на Харьковском направлении, Покровском направлении, сейчас цифры 1 к 6», – заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что современная война – технологичная. Поэтому на фронте побеждает тот, кто более технологичен.

«Я не говорю, что мы будем воевать до конца и нам хватит людей. Нет, я хочу сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей, о миллионах людей, да, они правы, но другая война. Война технологическая. Кто больше технологический, тот может побеждать», – добавил президент.