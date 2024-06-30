Повышается стоимость проезда в метро и автобусах, подорожали авиабилеты |
Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте |
Бензин AI-95 в Азербайджане резко подешевеет, AI-92 и дизель подорожали |
При взрыве в Измире погибли 5 человек, 57 пострадали (фото, видео) |
Нетаньяху не намерен останавливать бойню в Газе |
Рустамзаде: В интересы Азербайджана не входит рост напряженности между Россией и Ираном |
Турция и Сирия начнут диалог по налаживанию отношений |
В столичном регионе возможны переменные дожди и грозы |
Эрдоган подписал документ об азербайджанском импорте |
Главное Армия

Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте

Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте

Соотношение потерь на фронте по состоянию на сегодня составляет 6 россиян к 1 украинцу. Такая статистика на Харьковском и Покровском направлениях.

Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского в интервью колумнистке The Philadelphia Inquirer Труди Рубин.

«У нас сегодня гибнут 1 украинец к 6 россиянам. У нас была статистика где-то в 4 раза, а сейчас на Харьковском направлении, Покровском направлении, сейчас цифры 1 к 6», – заявил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что современная война – технологичная. Поэтому на фронте побеждает тот, кто более технологичен.

«Я не говорю, что мы будем воевать до конца и нам хватит людей. Нет, я хочу сказать, что все эти разговоры о большом количестве людей, о миллионах людей, да, они правы, но другая война. Война технологическая. Кто больше технологический, тот может побеждать», – добавил президент.

Теги:
Из этой рубрики
Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте
Армия

Зеленский раскрыл соотношение потерь на фронте

2024/06/30, 20:39
Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)
Армия

Минобороны обнародовало еженедельное обозрение (видео)

2024/06/30, 17:19
Уникальные кадры спецоперации ВСУ по освобождению Змеиного (видео)
Армия

Уникальные кадры спецоперации ВСУ по освобождению Змеиного (видео)

2024/06/30, 17:06
СМИ сообщают о бунте среди "кадыровцев"
Армия

СМИ сообщают о бунте среди «кадыровцев»

2024/06/30, 13:05
Российские военные корабли уплыли из Баку (фото)
Армия

Российские военные корабли уплыли из Баку (фото)

2024/06/30, 12:03
Украинцы уничтожили еще 1140 вражеских военнослужащих
Армия

Украинцы уничтожили еще 1140 вражеских военнослужащих

2024/06/30, 11:46
Украина бьет дронами по российским городам (видео)
Армия

Украина бьет дронами по российским городам (видео)

2024/06/30, 07:40
Министр обороны Азербайджана встретился с вице-спикером Национального собрания Венгрии
Армия

Министр обороны Азербайджана встретился с вице-спикером Национального собрания Венгрии

2024/06/29, 13:47
Армения получит от Франции запчасти и 155-мм боеприпасы для «CAESAR»
Армия

Армения получит от Франции запчасти и 155-мм боеприпасы для «CAESAR»

2024/06/28, 21:57