В России у блогера Гусейна Гасанова могут отнять имущество на 211 млн

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Налоговая служба через суд намерена конфисковать имущество блогера Гусейна Гасанова, включая две элитные машины и апартаменты в «Москва-Сити». Это связано с его огромным неоплаченным долгом, пишет SHOT.

Дело возбудил Арбитражный суд Москвы. ФНС требует изъять у Гасанова апартаменты в Neva Towers «Москва-Сити» площадью 124 квадратных метра стоимостью до 150 млн рублей, автомобиль Rolls-Royce Cullinan 2020 года стоимостью до 50 млн рублей и Chevrolet Tahoe 2022 года стоимостью до 11 млн рублей.

По данным канала, Гусейн Гасанов должен ФНС 128,5 млн рублей.

Ранее блогеру заблокировали счета в четырёх банках из-за долга в 144,8 млн рублей. За последние 2,5 недели он оплатил 16,3 млн рублей налогов, но это не решило проблему, и ведомство продолжает судебное разбирательство.