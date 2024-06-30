В столичном регионе возможны переменные дожди и грозы

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Обнародован прогноз погоды на 1 июля.

Согласно информации Национальной гидрометеорологической службы, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет преимущественно без осадков. Однако ближе к ночи местами возможны переменные дожди, грозы. Северо-западный ветер днем сменится северо-восточным.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 27-32° тепла.

Атмосферное давление составит 758 мм рт. ст., относительная влажность воздуха – ночью 60-70%, днем 40-45%.

В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков. Но в некоторых горных и предгорных районах возможны переменные дожди, грозы, местами ливни и град. Вечером осадки постепенно прекратятся. Ночью и утром временами туман. В некоторых районах восточный ветер будет усиливаться.

Температура воздуха составит ночью 20-25° тепла, днем 29-34° тепла, в горах ночью 8-13° тепла, днем 13-18° тепла.