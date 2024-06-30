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Украина бьет дронами по российским городам (видео)

Украина бьет дронами по российским городам (видео)

О взрывах на территории РФ в воскресенье, 30 июня, сообщили в Курской, Белгородской и Брянской областях.

Как  сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале, два дрона-камикадзе якобы атаковали многоквартирный дом в городе Грайвороне Белгородской области России.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что ПВО якобы были сбиты 4 беспилотника над Трубчевским районом. Кроме того, он заявил, что пострадавших и разрушений нет.

Также об атаке беспилотников сообщают власти Курской области.

В Сети пишут о громких взрывах, в частности, в Черемысиновском, Щигровском, Тимском, Солнцевском и Пристенском районах.

Внимание! Ненормативная лексика!

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