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Мирзоян и Боррель вдруг вспомнили об общечеловеческих принципах

Мирзоян и Боррель вдруг вспомнили об общечеловеческих принципах

Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян встретился с вице-председателем Европейской комиссии, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Борелем, сообщают армянские СМИ со ссылкой на МИД этой страны.

Встреча состоялась в рамках форума в Дубровнике.

Обсуждались вопросы повестки дня партнерства РА-ЕС, шаги, направленные на значительное углубление отношений и позитивные перспективы. В этом контексте была подчеркнута важность усиления устойчивости Армении и начала диалога по либерализации виз посредством эффективного использования существующих механизмов.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам международной и региональной безопасности. Подчеркнуты общечеловеческие негативные последствия практики решения проблем силовым путем и необходимость уважения основополагающих принципов международного права.

В контексте обеспечения стабильного мира на Южном Кавказе министр Мирзоян подчеркнул необходимость подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном, а также важность ценных подходов партнеров, заинтересованных в реальной стабильности в регионе.

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